1. Перепишите и переведите следующие предложения, подчеркните в них разные формы сравнения. 1. То judge by the number of people for whom it is the staple crop, rise is as important a food crop as wheat. Судить по количеству люд...

Английский язык

1. Перепишите и переведите следующие предложения, подчеркните в них разные формы сравнения. 1. То judge by the number of people for whom it is the staple crop, rise is as important a food crop as wheat. Судить по количеству людей для которых она является основной культурой рост как важной продовольственной культуры как пшеница. 2. The bigger plan of an enterprise the bigger the profit it gets. What bigger plan,the a Чем крупнее план предприятия, тем больше прибыли оно получает. 3. She plays much better than I do. She plays me much better. Она играет гораздо лучше меня. 4. Mathematics is not so interesting to him as English language. Mathematics not so interesting him as English language. Математика ему не так интересна, как английский язык.

Автор: Гость