1. Первый множитель 19, второй - 8. Найти произведение. 2. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое 148, а разность 48? 3. Таня купила 18 тетрадей, в клетку и в линейку. Тетрадей в линейку было в 5 раз меньше, чем в клетку.Ско...
Математика
1. Первый множитель 19, второй - 8. Найти произведение. 2. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое 148, а разность 48? 3. Таня купила 18 тетрадей, в клетку и в линейку. Тетрадей в линейку было в 5 раз меньше, чем в клетку.Сколько тетрадей в клетку купила Таня? 4. Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
1. 19*(-8)=-152 2. 148-100=48 (решали 148-48=100) 3. Пусть х - в линейку, тогда в клетку - 5х. Всего 18 тетрадей х+5х=18 6х=18 х=18:6 х=3 тетради в линейку 3*5=15 тетрадей в клетку 4. 50+150=200 (50+60)+(150-100)=11050=160 200-160=40 60+160=220 (60+60)+(160-150)=120+60=180 220-180=40 так как разница между 100 и 60 равна 40, то и сумма 2-х чисел будет меняться на 40
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