1. Первый множитель 19, второй - 8. Найти произведение. 2. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое 148, а разность 48? 3. Таня купила 18 тетрадей, в клетку и в линейку. Тетрадей в линейку было в 5 раз меньше, чем в клетку.Ско...

Математика

1. Первый множитель 19, второй - 8. Найти произведение. 2. Чему равно вычитаемое, если уменьшаемое 148, а разность 48? 3. Таня купила 18 тетрадей, в клетку и в линейку. Тетрадей в линейку было в 5 раз меньше, чем в клетку.Сколько тетрадей в клетку купила Таня? 4. Как измениться сумма двух чисел, если одно из них увеличить на 60, а второе уменьшить на 100? Приведите примеры.

Автор: Гость