1) Пешеход рассчитал,что двигаясь с определёной скоростью,намеченный путь он пройдёт за 2,5ч.Но он шёл со скоростью,превышащей намеченную на 1км/ч,поэтому прошёл путь за 2ч.Найти длину пути. 2) Велосипедист должен был проехат...

Алгебра

1) Пешеход рассчитал,что двигаясь с определёной скоростью,намеченный путь он пройдёт за 2,5ч.Но он шёл со скоростью,превышащей намеченную на 1км/ч,поэтому прошёл путь за 2ч.Найти длину пути. 2) Велосипедист должен был проехать весь путь с определёной скоростью за 2ч.Но он ехал со скоростью,превышабщей намеченную на 3км/ч,а поэтому на весь путь затратил 1[latex]\frac{2}{3}[/latex]ч. Найти длину пути.

Автор: Гость