1) Пешеход рассчитал,что двигаясь с определёной скоростью,намеченный путь он пройдёт за 2,5ч.Но он шёл со скоростью,превышащей намеченную на 1км/ч,поэтому прошёл путь за 2ч.Найти длину пути. 2) Велосипедист должен был проехат...
Алгебра
1) Пешеход рассчитал,что двигаясь с определёной скоростью,намеченный путь он пройдёт за 2,5ч.Но он шёл со скоростью,превышащей намеченную на 1км/ч,поэтому прошёл путь за 2ч.Найти длину пути. 2) Велосипедист должен был проехать весь путь с определёной скоростью за 2ч.Но он ехал со скоростью,превышабщей намеченную на 3км/ч,а поэтому на весь путь затратил 1[latex]\frac{2}{3}[/latex]ч. Найти длину пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пусть Х-скорость по плану.Тогда получаем уравнение 2,5*Х=2*(Х+1), откуда 2,5*Х=2*Х=2*Х+2 или Х=4км/ч, а весь путь 2,5*4=10км 2.Пусть х-скорость по плану.Тогда получаем уравнение 2*х=5/3*(х+3), откуда 2*х=5/3 или х=15км/ч а весь путь 2*15=30км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНЯК ПАЦАНЫ! ДОФИГА БАЛЛОВ Для измерения энергии микрочастиц используют системную единицу - электрон-вольт (эВ). Такую энергию приобретает элек...
Английский язык
Биология
Алгебра
в понедельник и во вторник магзин продал по 5 автомобилей,в среду 6,в четверг 4,в пятницу 8,а в субботу 12.Вычислите среднее число автомобилей прод...