1.Піднесіть до степеня , використовуючи формули скороченого множення ВАРІАНТ 1 (3y-4)в 2 степені а) 9y в 2 степені + 16 б)9y в 2 степені + 16-24y в) 9y в 2 степені -16 г) 9y в 2 степені + 24y + 16 (Вибрати правильні ві...

Алгебра

1.Піднесіть до степеня , використовуючи формули скороченого множення ВАРІАНТ 1 (3y-4)в 2 степені а) 9y в 2 степені + 16 б)9y в 2 степені + 16-24y в) 9y в 2 степені -16 г) 9y в 2 степені + 24y + 16 (Вибрати правильні відповіді і пояснити )

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