1)Почему у видов животных,заботящихся о потомстве,число потомков уменьшается?Приведите пример...2)зависит ли степень развития заботы о потомстве от продолжительности периода детства характерного для данного вида?

Гость: Гость:

1) Число потомков животных, заботящихся о потомстве, значительно меньше, чем у тех, которые не заботятся о нем, т.к. детенышей нужно кормить, оберегать.Например, млекопитающие рожают всего несколько детенышей, в отличие от рыб, которые откладывают огромное количество яиц. 2) Чем длительнее период детства, тем беззащитнее сам детеныш, а значит, степень развития заботы о потомстве тоже выше.