Привезли где здесь мягкие согласные
Русский язык
Привезли где здесь мягкие согласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р, в, л -- мягкие. Остальные -- твёрдые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите пожалуйста срочно на завтра надо что тут надо делать прочитай и порасс??ждай почему папа грустно посмотрел на сына о чем он думал почем...
Математика
Решите примеры 7|24-5|8= 4|35-1|8= 5|16+11|12= 11|63-5|42= 3|5+0,04= 2|3-0/5= 10.1\24-1.3\4= 7.6\7-5.13\56= (2.4\9+3.8\11)+(1.5\9+3\11)=
Математика