Причины неолитической революции

История
Причины неолитической революции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 4-8 тыс. до н.э.начинается переход к земледелию и скотоводству.Это время неолитической революции знаменует переход от присваивающего к производящему типу хозяйственной деятельности.Ну как-то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(28b+3c+4)*8 решите срочно пожалуйста
Ответить
Русский язык
Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ...
Ответить
Русский язык
Расположи слова холодные ветры дуют
Ответить
Алгебра
Зная что a/b=10 найди значение дроби 1) a+b/a 2) 2a-3b/b 3)(a-b)^2/ab
Ответить
Математика
Задача 5 класс номер 368 помогите решить
Ответить