Причины неолитической революции
История
Причины неолитической революции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 4-8 тыс. до н.э.начинается переход к земледелию и скотоводству.Это время неолитической революции знаменует переход от присваивающего к производящему типу хозяйственной деятельности.Ну как-то так
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