Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ...

Русский язык
Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ, СВИСНУТЬ, ВКУСНО, ОПАСНОСТЬ, ЗДРАВСТВУЙ, ПРЕКРАСНО, ИСКУСНО, ШЕСТВОВАТЬ ПО УЛИЦЕ, РОВЕСНИК, СВЕРСНИК, ЯСТВА.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Участник - часть  Вестник - весть  Вкусный - вкусен  Постный  - пост Красный - красен  Лестно - лесть Яростно - ярость Тростник - тросточка  Словесник - словеса  Солнце - солнечный  Свистнуть - свист Вкусно - вкусен  Опасность  - опасен  Здравствуй - здравие  Прекрасно - прекрасен  Искусно - искусен  Шествовать - словарное  Ровесник - весна  Сверстник - верста  Яства - корень ЯСТ = "ест" - есть 
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