Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ...
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Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ, СВИСНУТЬ, ВКУСНО, ОПАСНОСТЬ, ЗДРАВСТВУЙ, ПРЕКРАСНО, ИСКУСНО, ШЕСТВОВАТЬ ПО УЛИЦЕ, РОВЕСНИК, СВЕРСНИК, ЯСТВА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Участник - часть Вестник - весть Вкусный - вкусен Постный - пост Красный - красен Лестно - лесть Яростно - ярость Тростник - тросточка Словесник - словеса Солнце - солнечный Свистнуть - свист Вкусно - вкусен Опасность - опасен Здравствуй - здравие Прекрасно - прекрасен Искусно - искусен Шествовать - словарное Ровесник - весна Сверстник - верста Яства - корень ЯСТ = "ест" - есть
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