Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ...

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Рассмотрите внимательно таблицу на с. 25 учебника. распределите данные слова по ко??онкам таблицы подберите к каждому проверочное слово. УЧАСТНИК, ВЕСТНИК, ВКУСНЫЙ, ПОСТНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЛЕСТНО ЯРОСТНО, ТРОСТНИК, СЛОВЕСТНИК, СОЛНЦЕ, СВИСНУТЬ, ВКУСНО, ОПАСНОСТЬ, ЗДРАВСТВУЙ, ПРЕКРАСНО, ИСКУСНО, ШЕСТВОВАТЬ ПО УЛИЦЕ, РОВЕСНИК, СВЕРСНИК, ЯСТВА.

Автор: Гость