Решите примеры 7|24-5|8= 4|35-1|8= 5|16+11|12= 11|63-5|42= 3|5+0,04= 2|3-0/5= 10.1\24-1.3\4= 7.6\7-5.13\56= (2.4\9+3.8\11)+(1.5\9+3\11)=
Математика
Решите примеры 7|24-5|8= 4|35-1|8= 5|16+11|12= 11|63-5|42= 3|5+0,04= 2|3-0/5= 10.1\24-1.3\4= 7.6\7-5.13\56= (2.4\9+3.8\11)+(1.5\9+3\11)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/24-5/8=7/24-15/24=(-8/24) 5/16-11/12=15/48-44/48=(-29/48) 11/63-5/42=22/126-15/126=7/126 3/5+0,04=3/5+4/100=60/100+4/100=64/100 2/3-0/5=10/15-0/15=10/15=2/3 4/35-1/8=32/280-35/280=(-3/280)
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