1.Почему верста называется верстой? 2.Как появилось название георгин? 3.Не являются ли родственниками слова деревня и дерево?

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1) ВЕРСТА. Общеслав. Образовано с помощью суф. -т- от той же основы, что и вертеть. Первичное значение — «оборот плуга» , затем — «расстояние от одного до другого поворота плуга во время пахоты» и «мера длины» 2) Родина георгин Мексика и Гватемала. В Европе они появились в восемнадцатом столетии, где получили два названия — георгины и далии. Далией назвали растение в честь известного шведского ботаника А. Даля, а георгиной — в честь профессора Петербургской академии наук Иогана Готлиба Георги 3) Деревня — не от слова «дерево» Вопреки кажущейся очевидности, русское слово деревня происходит отнюдь не от слова дерево. Согласно этимологическому словарю Фасмера, русское слово дерево является родственным литовскому derva «сосна» . А слово деревня первоначально означало «пашня» , то есть место, как раз очищенное от деревьев! И в литовском ему, согласно Фасмеру, соответствует другое слово — dirva «нива, пашня» .