1.помогите пожалуйста. выписать предложение с однородными членами? 2.найти в треть??м приложении многозначное слово,составить с ним словосочетания в разных значениях.Спасибо)

Русский язык

1.помогите пожалуйста. выписать предложение с однородными членами? 2.найти в треть??м приложении многозначное слово,составить с ним словосочетания в разных значениях.Спасибо)

Автор: Гость