1.помогите пожалуйста. выписать предложение с однородными членами? 2.найти в треть??м приложении многозначное слово,составить с ним словосочетания в разных значениях.Спасибо)
Русский язык
1.помогите пожалуйста. выписать предложение с однородными членами? 2.найти в треть??м приложении многозначное слово,составить с ним словосочетания в разных значениях.Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) предложения #2,7 2) пчтачки, пятачки листьев, пятачки порося, сдачу мне дали пятачками.
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