1) Постройте с помощью транспортира угол ВАС, равный 35 градусов, и отложите на луче АВ отрезок АМ длиной 6 см. Используя угольник, проведите через точку М прямую перпендикулярную АС и найдите площадь образовавшегося треугольни...

Математика

1) Постройте с помощью транспортира угол ВАС, равный 35 градусов, и отложите на луче АВ отрезок АМ длиной 6 см. Используя угольник, проведите через точку М прямую перпендикулярную АС и найдите площадь образовавшегося треугольника (в м2). Ответ округлите до сотых. 2) После того, как была продана четверть конфет, вес ящика с конфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если масса ящика с конфетами- 60кг. Пожалуйста, если можно еще объясните :)

Автор: Гость