1) Постройте с помощью транспортира угол ВАС, равный 35 градусов, и отложите на луче АВ отрезок АМ длиной 6 см. Используя угольник, проведите через точку М прямую перпендикулярную АС и найдите площадь образовавшегося треугольни...
Математика
1) Постройте с помощью транспортира угол ВАС, равный 35 градусов, и отложите на луче АВ отрезок АМ длиной 6 см. Используя угольник, проведите через точку М прямую перпендикулярную АС и найдите площадь образовавшегося треугольника (в м2). Ответ округлите до сотых. 2) После того, как была продана четверть конфет, вес ящика с конфетами уменьшился на 24%. Определите массу пустого ящика, если масса ящика с конфетами- 60кг. Пожалуйста, если можно еще объясните :)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста пропорцию :))) а) х:7=5:8 дробью... д) х/9=5/7 б) х:3=4:5 е)5/х=0,2/3 в) 2:х-3:4 ...
Математика
Русский язык
Физика
пытливый семиклассник Андрей взял два бруска разного объема, но одинаковой массы, один сделанный из парафина, другой из дерева, и отпустил их в вод...