1. Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. 2. Сколько десятых долей содержится в шести двадцатых? 3. Сколько десятых долей содержится в двух пятых?

Математика

1. Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. 2. Сколько десятых долей содержится в шести двадцатых? 3. Сколько десятых долей содержится в двух пятых?

Автор: Гость