1. Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. 2. Сколько десятых долей содержится в шести двадцатых? 3. Сколько десятых долей содержится в двух пятых?
Математика
1. Представьте в виде смешанного числа дробь двадцать пять одиннадцатых. 2. Сколько десятых долей содержится в шести двадцатых? 3. Сколько десятых долей содержится в двух пятых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/11=2 целые 3/11 2. 6/20= 3/10 - одна.
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