1. При взаимодействии хлорида натрия массой 400г с нитратом серебра выпал осадок массой 40 г. Определите выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 2. Какой объем оксида углерода (IV) надо взять для реакции ...

Химия
1. При взаимодействии хлорида натрия массой 400г с нитратом серебра выпал осадок массой 40 г. Определите выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 2. Какой объем оксида углерода (IV) надо взять для реакции с гидроксидом натрия, чтобы получить кислую соль массой 35 г, если выход продукта равен 60% от теоретически возможного? Объем рассчитайте при нормальных условиях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3 n(AgCl)=40/143.5=0.278моль n(NaNO3)=400/85=4.7моль n(AgCl)=n(NaCl)=4.7моль w=0.278/4.7*100%=5.92% 2)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O m(Na2CO3)=35/0.6=58.333г n(Na2CO3)=58.333/106=0.55моль n(CO2)=n(Na2CO3)=0.55моль V(CO2)=0.55*22.4=12.33дм^3  
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