1. При взаимодействии хлорида натрия массой 400г с нитратом серебра выпал осадок массой 40 г. Определите выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 2. Какой объем оксида углерода (IV) надо взять для реакции ...

Химия

1. При взаимодействии хлорида натрия массой 400г с нитратом серебра выпал осадок массой 40 г. Определите выход продукта реакции в процентах от теоретически возможного. 2. Какой объем оксида углерода (IV) надо взять для реакции с гидроксидом натрия, чтобы получить кислую соль массой 35 г, если выход продукта равен 60% от теоретически возможного? Объем рассчитайте при нормальных условиях.

Автор: Гость