1) Прочитай текст. Это задача? Объясни.На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека, из другого в 2 раза больше, чем из первого,а из третьего - на 189 человек меньше,чем из двух других вместе.2) Сос...

Математика

1) Прочитай текст. Это задача? Объясни.На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека, из другого в 2 раза больше, чем из первого,а из третьего - на 189 человек меньше,чем из двух других вместе.2) Составь и запиши как можно больше вопросов, которые можно задать к этому условию так, чтобы для решения каждой получившейся задачи потребовались все данные.3) Реши любую из задач.4) Составь такой вопрос, чтобы в условии оказались лишние данные. Запиши задачу, исключив их, и реши её. Пожалуйста помогите срочно жду

Автор: Гость