1) Прочитай текст. Это задача? Объясни.На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека, из другого в 2 раза больше, чем из первого,а из третьего - на 189 человек меньше,чем из двух других вместе.2) Сос...
Математика
1) Прочитай текст. Это задача? Объясни.На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека, из другого в 2 раза больше, чем из первого,а из третьего - на 189 человек меньше,чем из двух других вместе.2) Составь и запиши как можно больше вопросов, которые можно задать к этому условию так, чтобы для решения каждой получившейся задачи потребовались все данные.3) Реши любую из задач.4) Составь такой вопрос, чтобы в условии оказались лишние данные. Запиши задачу, исключив их, и реши её. Пожалуйста помогите срочно жду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.сколько людей пришло из 3 села Решение. 1.173*2 2.346-189
Гость:
1-не задача потому что не задан вопрос 2-Сколько всего человек пришло на помощь 3- 4-На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека, из другого в 2 раза больше, чем из первого. Сколько человек пришли из второго села?
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