1) Разложите на множители: 24a^3c − 3a^2c 2) Разложите на множители квадратный трёхчл??н: 2x^2 + 5x − 3.

Алгебра
1) Разложите на множители: 24a^3c − 3a^2c 2) Разложите на множители квадратный трёхчл??н: 2x^2 + 5x − 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a^2c(8a^c-1) 2) во втором сначала ищешь дискриминант, затем х1 и х2 подставляешь в скобки (х+ или х-....)(х+ или х-....) D=49=7^2 x1=3    x2=-0.2 теперь не забываем про СМЕНУ ЗНАКА!!! получаем: (х-3)(х+0,2)=0
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