1) Разложите на множители: 24a^3c − 3a^2c 2) Разложите на множители квадратный трёхчл??н: 2x^2 + 5x − 3.

1) Разложите на множители: 24a^3c − 3a^2c 2) Разложите на множители квадратный трёхчл??н: 2x^2 + 5x − 3.
Алгебра
1) Разложите на множители: 24a^3c − 3a^2c 2) Разложите на множители квадратный трёхчл??н: 2x^2 + 5x − 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3a^2c(8a^c-1) 2) во втором сначала ищешь дискриминант, затем х1 и х2 подставляешь в скобки (х+ или х-....)(х+ или х-....) D=49=7^2 x1=3 x2=-0.2 теперь не забываем про СМЕНУ ЗНАКА!!! получаем: (х-3)(х+0,2)=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Определи падеж имен существительных .посадил дед репку . давным давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе .однажды ему попалось под ...