Определи падеж имен существительных .посадил дед репку . давным давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе .однажды ему попалось под руку полено .девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашк...

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Определи падеж имен существительных .посадил дед репку . давным давно в городке на берегу Средиземного моря жил Джузеппе .однажды ему попалось под руку полено .девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки .вижу вижу .не садись на пенек не ешь пирожок .неси бабушке неси дедушке . звали его дядей федором потому что он был очень серьезный и самостоятельный
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