Итоги революции 1848-1849 в: 1. Франция 2.Германия 3.Австрия 4.Венгрия+Чехия Помогите кто чем может!

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Првельный ответ Франция,Германия,Австрия. Во Франции, где с феодализмом и абсолютизмом было покончено еще во время революции 1789-1794 гг. , объективной задачей революции 1848-1849 гг. было свержение исключительного господства финансовой аристократии и установление господства класса буржуазии в целом. В Германии центральной задачей революции 1848-1849 гг. была ликвидация политической раздробленности, создание государственного единства. В Италии такая же задача дополнялась задачей освобождения северной части страны от австрийского владычества. В Австрии революция 1848-1849 гг. должна Гыла покончить с реакционным режимом монархии Габсбургов и освободить угнетенные народы от национального порабощения.