Луи-Филип характеристика кратко

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Луи-Филип характеристика кратко
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Луи́-Фили́пп I (12 мая 1725, Версаль — 18 ноября 1785, Сент-Ассиз) — герцог Орлеанский, французский аристократ и военный, первый принц крови, отец Филиппа Эгалите и дед короля Луи-Филиппа. Имел прозвище «Толстый»
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