1) реши уравнения к/8=836+398 а/(108-99)=1043-264 2) преобразуй любое уравнение так, чтобы ??оличество действий увеличилось, а корень уравнения не изменился
Математика
1) реши уравнения к/8=836+398 а/(108-99)=1043-264 2) преобразуй любое уравнение так, чтобы ??оличество действий увеличилось, а корень уравнения не изменился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К÷8=1234,к=1234×8,к=9872,9872÷8=1234,1234=1234,
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