1) реши уравнения к/8=836+398 а/(108-99)=1043-264 2) преобразуй любое уравнение так, чтобы ??оличество действий увеличилось, а корень уравнения не изменился

Математика

1) реши уравнения к/8=836+398 а/(108-99)=1043-264 2) преобразуй любое уравнение так, чтобы ??оличество действий увеличилось, а корень уравнения не изменился

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