1) Реши задачу. Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ящики. Четырё??местных лодок было 7. Сколько шестимеместных яликов приготовили для туристов?

Математика

1) Реши задачу. Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ящики. Четырё??местных лодок было 7. Сколько шестимеместных яликов приготовили для туристов?

Автор: Гость