1) Реши задачу. Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ящики. Четырё??местных лодок было 7. Сколько шестимеместных яликов приготовили для туристов?

Математика
1) Реши задачу. Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ящики. Четырё??местных лодок было 7. Сколько шестимеместных яликов приготовили для туристов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*7= 28(мест)-в лодках 2)76-28=48(мест)-осталось 3)48/6=8(ящиков) Ответ: 8 ящиков приготовили для туристов
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