1) Самая мощная держава в мире? 2) Перечислите столицы этих государств. 3) Какие го??ударства состоят из двух островов? 4) Назовите языки на которых говорят в этих государствах. 5) Укажите особенности каждого из этих госуда...

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1) Самая мощная держава в мире? 2) Перечислите столицы этих государств. 3) Какие го??ударства состоят из двух островов? 4) Назовите языки на которых говорят в этих государствах. 5) Укажите особенности каждого из этих государств. Пожалуйста очень срочно!!!

Автор: Гость