1) Самая мощная держава в мире? 2) Перечислите столицы этих государств. 3) Какие го??ударства состоят из двух островов? 4) Назовите языки на которых говорят в этих государствах. 5) Укажите особенности каждого из этих госуда...

Английский язык
1) Самая мощная держава в мире? 2) Перечислите столицы этих государств. 3) Какие го??ударства состоят из двух островов? 4) Назовите языки на которых говорят в этих государствах. 5) Укажите особенности каждого из этих государств. Пожалуйста очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
USA, Great Britain Washington, London Hay-Keats and Nevis/ Capital of it is Baster/ The official language is English/ It is the smallest state of Western hemisphere.
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