1. Сделав эту на...пись он закрыл её тонким слоем штук...турки. 2. Древний стр...итель зн...менитого (А/а)лександрийского маяка (С/с)острат высек на его мрам...рной стене на...- пись: «(С/с)острат, сын (Д/д)ексифена из...

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1. Сделав эту на...пись он закрыл её тонким слоем штук...турки. 2. Древний стр...итель зн...менитого (А/а)лександрийского маяка (С/с)острат высек на его мрам...рной стене на...- пись: «(С/с)острат, сын (Д/д)ексифена из (К/к)нида, посв...тил (Б/б)огам-спа- сителям ради мор...плавателей». 3. В глубине души (С/с)острат надеял- ся, что время разрушив слой штук...- турки откроет имя наст...ящего с...з- дателя одного из чудес света. 4. Сверху написал имя царя (П/п)то- лемея. тонким слоем штук...турки. 2. Древний стр...итель зн...менитого (А/а)лександрийского маяка (С/с)острат высек на его мрам...рной стене на...- пись: «(С/с)острат, сын (Д/д)ексифена из (К/к)нида, посв...тил (Б/б)огам-спа- сителям ради мор...плавателей». 3. В глубине души (С/с)острат надеял- ся, что время разрушив слой штук...- турки откроет имя наст...ящего с...з- дателя одного из чудес света. 4. Сверху написал имя царя (П/п)то- лемея. ЗАДАНИЯ: 2) Определите, в каких предложениях пропущены знаки препинания. 3) Подчеркните деепричастные обороты как члены предложения.

Автор: Гость