1)Ширина комнаты Севиндж 3 м,а длина 4 м.Между стеной и ковром,постеленным на пол,с к??ждой стороны остаётся пространство шириной 50 см.Найди периметр ковра в комнате Севиндж 2)В спальной комнате расстелили ковёр.Между ковром и...
Математика
1)Ширина комнаты Севиндж 3 м,а длина 4 м.Между стеной и ковром,постеленным на пол,с к??ждой стороны остаётся пространство шириной 50 см.Найди периметр ковра в комнате Севиндж 2)В спальной комнате расстелили ковёр.Между ковром и стенкой осталось расстояние равные 150 см.Найди ширину и длину спальной комнаты,если ширина ковра 2 м а ширина 3 м
Ответ(ы):
Гость:
1)метры переводим в см , 400-(50+50)=300 потом обратно переводим в метры , 3*3= 9 метров ковёр 2)150*4=600 ; 2*3=6 ; 600+600 =1200см =12 метров
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