1)Ширина комнаты Севиндж 3 м,а длина 4 м.Между стеной и ковром,постеленным на пол,с к??ждой стороны остаётся пространство шириной 50 см.Найди периметр ковра в комнате Севиндж 2)В спальной комнате расстелили ковёр.Между ковром и...

Математика

1)Ширина комнаты Севиндж 3 м,а длина 4 м.Между стеной и ковром,постеленным на пол,с к??ждой стороны остаётся пространство шириной 50 см.Найди периметр ковра в комнате Севиндж 2)В спальной комнате расстелили ковёр.Между ковром и стенкой осталось расстояние равные 150 см.Найди ширину и длину спальной комнаты,если ширина ковра 2 м а ширина 3 м

Автор: Гость