Помогите пожалуйста где какой вид?
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Помогите пожалуйста где какой вид?
Ответ(ы):
Гость:
1. изъяснительное. 2. обстоятельственное. 3. обстоятельственное 4. обстоятельственное. 5. определительное. 6. обстоятельственное. 7. определительное. 8. обстоятельственное. 9. обстоятельственное. 10. определительное. 11. обстоятельственное. 12. обстоятельственное. 13. обстоятельственное.
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