Дивчинка,веселка,квити,трави,ричка,небо,берег,спидниця,футболка,волосся.скласти ??ечення
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Дивчинка,веселка,квити,трави,ричка,небо,берег,спидниця,футболка,волосся.скласти ??ечення
Ответ(ы):
Гость:
Дівчинка у червоній спідниці і у синій футболці з чорним волоссям гуляє біля берега річки і дивиться на небо ,квіти ,трави і веселку
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