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Разобрать слово по составу - "делаются"
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Разобрать слово по составу - "делаются"
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Автор: Гость
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Гость:
Дел-корень,а-суффикс,ют-окончание,ся-постфикс(суффикс)
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