Придумайте слова с корнем враг враж НЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ!!!

Русский язык
Придумайте слова с корнем враг враж НЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ!!!
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Гость:
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