Как можно заболеть?а?
Биология
Как можно заболеть?а?
Ответ(ы):
Гость:
Я читаю самый нормальый способ э съесть грифель от карандаша. У тебя поднимается температура и сильно тошнит)
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