Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 60 с??. Найдите площадь исходного прямоугольника. Дайте ответ в квадратных сантиметрах. С решением пожалуйста!!!

Математика

Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 60 с??. Найдите площадь исходного прямоугольника. Дайте ответ в квадратных сантиметрах. С решением пожалуйста!!!

Автор: Гость