Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 60 с??. Найдите площадь исходного прямоугольника. Дайте ответ в квадратных сантиметрах. С решением пожалуйста!!!

Математика
Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 60 с??. Найдите площадь исходного прямоугольника. Дайте ответ в квадратных сантиметрах. С решением пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)60:3=20(см)-Р одного квадрата 2)20:4=5(см)-длина одной стороны квадрата 3)3*5=15(см)-одна сторона квадрата 4)15*5=75(см квадратных) Ответ:S прямоугольника = 75 сантиметров квадратных.
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