Какое давление создаёт воздух массой 0.01 кг при 290 К(Кельвин) занимающий объём 5 м 3(3 это степень),молекулярная масса воздуха 0.029 кг/моль нужно срочное решение,и желательно показать как решать

Физика
Какое давление создаёт воздух массой 0.01 кг при 290 К(Кельвин) занимающий объём 5 м 3(3 это степень),молекулярная масса воздуха 0.029 кг/моль нужно срочное решение,и желательно показать как решать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
PV=v*R*T p=v*R*T/V=m*R*T/M*V=0.01*8.31*290/0.029*5=166.2 Па
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