Какое давление создаёт воздух массой 0.01 кг при 290 К(Кельвин) занимающий объём 5 м 3(3 это степень),молекулярная масса воздуха 0.029 кг/моль нужно срочное решение,и желательно показать как решать

Физика

Какое давление создаёт воздух массой 0.01 кг при 290 К(Кельвин) занимающий объём 5 м 3(3 это степень),молекулярная масса воздуха 0.029 кг/моль нужно срочное решение,и желательно показать как решать

Автор: Гость