РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕМ Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 600км, и встретились через 4 часа. Определи скорость каждого автомобиля если один двигался бестрее другого на ...
Математика
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕМ Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 600км, и встретились через 4 часа. Определи скорость каждого автомобиля если один двигался бестрее другого на 12 км\ч.
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