1)Сколько квадратов со стороной 1 см содержится в квадрате площадью 25см2? 2)Сколько ??вадратов площадью 1см2 составляет квадрат со стороной 7 см?
Математика
1)Сколько квадратов со стороной 1 см содержится в квадрате площадью 25см2? 2)Сколько ??вадратов площадью 1см2 составляет квадрат со стороной 7 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25:1=25 квадратов 2) 7*7=49 квадратов
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