1)Сколько квадратов со стороной 1 см содержится в квадрате площадью 25см2? 2)Сколько ??вадратов площадью 1см2 составляет квадрат со стороной 7 см?

Математика

1)Сколько квадратов со стороной 1 см содержится в квадрате площадью 25см2? 2)Сколько ??вадратов площадью 1см2 составляет квадрат со стороной 7 см?

Автор: Гость