Кто такой царь Пётр первый

Русский язык
Кто такой царь Пётр первый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек который правил в древней Руси.
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