Помогите составить синквейн на слово пульс

Биология
Помогите составить синквейн на слово пульс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ЖИВАЯ МАТЕРИЯ- потаённая, непознанная. Рождается, растёт, развивается. В короткое определение не вмещается. ЖИЗНЬ! 2. ЖИВОЕ! Белковое, клеточное. Раздражается, питается, дышит, Планета давно признаки жизни слышит. Эволюция! 3. Жизнь- сложная, многогранная. Самообновляется, возрождается. Единым кодом закрывается. ДНК! 4. Живое существо - открытое, системное. Двигается, дышит, питается. Дарвинистами живой материей называется. Материализм!
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