Помогите составить синквейн на слово пульс

Гость: Гость:

1.ЖИВАЯ МАТЕРИЯ- потаённая, непознанная. Рождается, растёт, развивается. В короткое определение не вмещается. ЖИЗНЬ! 2. ЖИВОЕ! Белковое, клеточное. Раздражается, питается, дышит, Планета давно признаки жизни слышит. Эволюция! 3. Жизнь- сложная, многогранная. Самообновляется, возрождается. Единым кодом закрывается. ДНК! 4. Живое существо - открытое, системное. Двигается, дышит, питается. Дарвинистами живой материей называется. Материализм!