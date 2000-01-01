1) Сколько меридианов можно провести на земной поверхности? 180 360 сколько угодно 2) Масштаб какой карты считается мельче? 1:1000000 1:2000000 1:2000 3) Какой масштаб крупнее? 1:2000000 1:10000 1:500 5) Антарктида - это дре...
Українська література
1) Сколько меридианов можно провести на земной поверхности? 180 360 сколько угодно 2) Масштаб какой карты считается мельче? 1:1000000 1:2000000 1:2000 3) Какой масштаб крупнее? 1:2000000 1:10000 1:500 5) Антарктида - это дрейфующий лед остров, покрытый льдом материк 6) Америка - это Континент Название государства Часть региона Латинской Америки Часть Света 7) Какому материку по площади уступает материк Африка? Евразии Австралии Северной Америке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-2, 3-3, 5-3, 6-4, 7-2
Гость:
2)1:2000000 3)1:500 6)Часть света
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