1) Сколько цифр используется для записи чисел? Назови их и запиши. 2)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7ъ 3)Сколько всего однозначных чисел? двухзначных чисел? трёхзначных чисел? 4)Скольк...
Математика
1) Сколько цифр используется для записи чисел? Назови их и запиши. 2)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7ъ 3)Сколько всего однозначных чисел? двухзначных чисел? трёхзначных чисел? 4)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. исползуется 10 цифр 1,2,3,4,5,:7,8,9,0 2. ед отрезок два нижних подчеркивания __0__.__.__.__4__.__.__7__> 3. однозначных 10, двузначных 99, трехзначных 999, 4. если включать числа 48 и 95 то 47, а если нет, то 45)
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