1) Сколько цифр используется для записи чисел? Назови их и запиши. 2)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7ъ 3)Сколько всего однозначных чисел? двухзначных чисел? трёхзначных чисел? 4)Скольк...

Математика

1) Сколько цифр используется для записи чисел? Назови их и запиши. 2)Начерти числовой луч и отметь на нём точки, соответствующие числам 0, 4, 7ъ 3)Сколько всего однозначных чисел? двухзначных чисел? трёхзначных чисел? 4)Сколько чисел находится между числами 48 и 95?

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