1.Соленая вода замерзает при температуре ... А)положительной Б)равной нулю В)отриц??тельной 2.С глубиной температура вод Мирового океана изменяется следующим образом ... А)сначала повышается, потом не изменяется Б)сначала п...

География

1.Соленая вода замерзает при температуре ... А)положительной Б)равной нулю В)отриц??тельной 2.С глубиной температура вод Мирового океана изменяется следующим образом ... А)сначала повышается, потом не изменяется Б)сначала понижается, потом повышается В)сначала понижается, потом не изменяется Г)не изменяется 3.Температура Северо-Атлантического течения, по сравнению с холодным Канарским, ... А)выше Б)такая же В)ниже 4.Основная причина возникновения поверхностных течений в Мировом океане — ... А)подводные землетрясения Б)постоянные ветры В)наклон поверхности Г)различия в температуре воды 5.Температура воды в Мировом океане определяется ... А)температурой окружающего воздуха Б)углом падения солнечных лучей В)соленостью 6.Айсберги в Мировом океане проникают ближе к экватору в ... полушарии А)северном Б)южном 7.Самое мощное течение Мирового океана — ... А)Гольфстрим Б)Лабрадорское В)Западных ветров Г)Куросио 8.Среди обитателей толщи воды активно перемещается ... А)планктон Б)нектон В)бентос 9.Наиболее заселенной частью Мирового океана является ... А)материковый склон Б)шельф В)глубоководные желоба Г)ложе 10.Из видов хозяйственной деятельности наименьший вред природе Мирового океана наносит ... А)добыча нефти и газа на шельфах Б)морское судоходство В)рыболовство Г)строительство приливных станций Срочноооо Помогите пожалуйста

Автор: Гость