1.Спишите слова, выделте в них основу и окончание(если есть). Укажите грамматическое значение этих слов. Телефакс,страница,пересылать,это,бесперебойно,на,замечательный,аппарат,нужный,который,любой,расстояние. 2. Составьте и зап...
Русский язык
1.Спишите слова, выделте в них основу и окончание(если есть). Укажите грамматическое значение этих слов. Телефакс,страница,пересылать,это,бесперебойно,на,замечательный,аппарат,нужный,который,любой,расстояние. 2. Составьте и запишите из этих слов предложение,изменяя,где необходимо,форму слов. Какую часть слова вам пришлось изменить, что-бы получилось связоное высказывание?Объясните почему.Изменилось ли пи этом их грамматическое значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефакс - основа слова, 0-окончание - бессуффиксальный Страниц|а| - СТРАНИЦ - основа, А-оканчание - бессуффиксальный ПересылАТЬ приставочный или префиксальный Эт|о| - бессуфиксальный бесперебойн|о| приставочный -суффиксальный замечательн|ый| - бессуффиксальный аппарат | | - бессуффиксальный нужн|ый| - бессуффиксальный котор|ый| -бессуффиксальный люб|ой| -бессуффиксальный расстояни|е| - ,бессуффиксальный
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