1.Спишите слова, выделте в них основу и окончание(если есть). Укажите грамматическое значение этих слов. Телефакс,страница,пересылать,это,бесперебойно,на,замечательный,аппарат,нужный,который,любой,расстояние. 2. Составьте и зап...

Русский язык

1.Спишите слова, выделте в них основу и окончание(если есть). Укажите грамматическое значение этих слов. Телефакс,страница,пересылать,это,бесперебойно,на,замечательный,аппарат,нужный,который,любой,расстояние. 2. Составьте и запишите из этих слов предложение,изменяя,где необходимо,форму слов. Какую часть слова вам пришлось изменить, что-бы получилось связоное высказывание?Объясните почему.Изменилось ли пи этом их грамматическое значение?

Автор: Гость