1. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Fe+Cl2-gt;FeCl3 1) 8 2) 5 3) 7 4) 6 2. Пара веществ, вступающих в реакцию обмена 1) CaO и CO2 2) Zn и HCl 3) KOH и H2SO4 4)H2 и O2
Химия
1. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции, схема которой Fe+Cl2-gt;FeCl3 1) 8 2) 5 3) 7 4) 6 2. Пара веществ, вступающих в реакцию обмена 1) CaO и CO2 2) Zn и HCl 3) KOH и H2SO4 4)H2 и O2
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1) 3 2+3+2=7- сумма коэффициентов 2)2,3,4
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