1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(

Математика

1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(

Автор: Гость