1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(
Математика
1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(
Ответ(ы):
Гость:
1) tg^2(3п/2+а)= ctg²2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x)=sin²+cos²=1
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