Ребята срочно спасите,помогите прошу вас. отметь предложение с грамматической о??ибкой, укажи падеж числительных а) в москве более восемьсот уличных часов. б) по одному поступку человека можно судить о девяноста девяти други...
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Ребята срочно спасите,помогите прошу вас. отметь предложение с грамматической о??ибкой, укажи падеж числительных а) в москве более восемьсот уличных часов. б) по одному поступку человека можно судить о девяноста девяти других в) существует около двенадцати предварительных набросков к картине г) менее полутора часов оставалось до начала круиза Ребят я вас очень прошу пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
А)в москве более восьмисот уличных часов.
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