Определить спряжение :прожил,узнавал,ударили,поднялась,тянулось,увидал,отпросил??я,оделся,выскочил,светило,намело,провалился,тянулась,стоял.

Русский язык
Определить спряжение :прожил,узнавал,ударили,поднялась,тянулось,увидал,отпросил??я,оделся,выскочил,светило,намело,провалился,тянулась,стоял.
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Ответ(ы):
Гость:
Прожил - прожить - 2 спряжение Узнавал - узнавать - 1 спряжение Ударили - ударить - 2 спряжение Поднялась - подняться - 1 спряжение Тянулось - тянуться - 1 спряжение  Увидал - увидеть - 2 спряжение (глагол исключение)  Отпросился - отпроситься - 2 спряжение  Оделся - одеться - 1 спряжение Выскочил - выскочить - 2 спряжение Светило - светить - 2 спряжение Намело - намести - 1 спряжение Провалился - провалиться - 2 спряжение Тянулась - тянуться - 1 спряжение Стоял - стоять - 1 спряжение 
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