"То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно. " П. Лаплас. В чём ??остоит смысл высказывания?
Обществознание
"То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно. " П. Лаплас. В чём ??остоит смысл высказывания?
Ответ(ы):
Гость:
В том, что чем больше человек познает, тем больше он понимает, что не знает еще большего. . Мы насколько можем познаем то, что нам пока доступно, и стремимся дальше и больше, раздвигая границы познания, тем самим раздвигая границы непознанного. Чем больше ответов, тем больше вопросов, т. к. познание безконечно, у него нет начала и нет конца!
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