"То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно. " П. Лаплас. В чём ??остоит смысл высказывания?

Гость: Гость:

В том, что чем больше человек познает, тем больше он понимает, что не знает еще большего. . Мы насколько можем познаем то, что нам пока доступно, и стремимся дальше и больше, раздвигая границы познания, тем самим раздвигая границы непознанного. Чем больше ответов, тем больше вопросов, т. к. познание безконечно, у него нет начала и нет конца!