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Метро падеж опредили п.п или с.р
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Метро падеж опредили п.п или с.р
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С.р потому что метро это средний род
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