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Какой падеж у слова самолётик
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Какой падеж у слова самолётик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самолётик-именительный падеж, винительный падеж. Надеюсь правильно.
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