В каком количестве вещества оксида серы 4 содержится такое же число атомов серы, ч??о и в fes2 массой 24 г.
Химия
В каком количестве вещества оксида серы 4 содержится такое же число атомов серы, ч??о и в fes2 массой 24 г.
Ответ(ы):
Гость:
Переведем 24 г в моль, разделив на молярную массу: 24/120 =0.2 моль. Из формулы мы видим, что в 1 моль соединения содержится 2 атома серы, а в молекуле сернистого газа только 1. Таким образом мы делаем вывод, что оксида серы в два раза больше моль =0.4 Теперь найдем объем и массу сернистого газа, умножив на молярную массу и на молярны объем: 0.4*22.4 =9.96 литра. 0.4*64 =25.6
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