Моя памятная встреча А.С.ПУШКИНЫМ

Гость: Гость:

Я всегда представлял как он будет говорить при первой нашей встречи ,как он будет двигаться и какое у него будет выражения лица:я знал о нём всё что он делает по вечерам каким пером пишет я перечитал много его стихов,его рассказы тяготали меня за сердце и я понимал смысл этих стихов.Когда я в первые увидел Пушкина он стоял молчаливо и о чём-то тащатно думав может он придумывал стих или вспомниал наброски какого нибудь своего нового рассказа,он посмотрел на меня и у меня появилась дрожь в теле я просто не понимал как вести себя с ним вот он передо мной и я стою оперевшись об стенку помещения в котором находилсь мы "Я и Пушкин"он протянул мне руку и что то сказал но я был так взолнован что мой разум заглушили мысли.прошло немного времени и всё отпустило мне стало хорошо и Пушкин оказался очень добрым и приятным он прочитал свой стих который ещё никому не показывал и мне стало очень приятно что первые впечатления из прочитанного его стиха он хорошо запомнит мой.