В шкафу 12 пар туфель. Из них 1 / 2 часть белые туфли а остальные черные сколько пар черных туфель в шкафу
Математика
В шкафу 12 пар туфель. Из них 1 / 2 часть белые туфли а остальные черные сколько пар черных туфель в шкафу
Ответ(ы):
Гость:
1) 12 разделить на 2= 6 (пар) - белых туфлей, 2) 12-6=6(пар)- черных
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