В шкафу 12 пар туфель. Из них 1 / 2 часть белые туфли а остальные черные сколько пар черных туфель в шкафу

Математика

В шкафу 12 пар туфель. Из них 1 / 2 часть белые туфли а остальные черные сколько пар черных туфель в шкафу

Автор: Гость