Восстановите предложение и запишите их.утятагуськомидутзауткой
Русский язык
Восстановите предложение и запишите их.утятагуськомидутзауткой
Ответ(ы):
Гость:
Утята гуськом идут за уткой
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